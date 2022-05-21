Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - успішна українська актриса, вона виїхала з країни ще до вторгнення рф, так як підписала спеціальний контракт. Тому зараз Ксенія стурбована тим, як живеться її єдиному синові.

Справа в тому, що дитині доводиться звикати до іншого суспільства, місця проживання і навчання.

"Поки гуляла, зрозуміла, що коли дивлюся на гуляють дітей з батькам, моє серце стискається. Так боляче від того, що як не крути, наші діти вже отримали негативний досвід. Хтось більше-хтось менше.

З іншого боку я бачу, як навчання в іншій країні і демократичні цінності, які проявляються в європейських дітях, дали інший досвід» - ділиться думками Ксенія.

Як видно, не забуває Ксенія і про Instagram, де також розговорилася про погане самопочуття.

"Сьогодні з шостої ранку на майданчику. Настрій трошки тривожний, тільки починаєш вирулювати свій стан, а потім хоп і все знову тривога", - написала Мішина, показавши себе.

"Сьогодні навіть на каву не потягнуло. Тваакое буває дуже рідко, але коли розумієш, що тебе вибиває з колії, стає простіше", - написала Ксенія.

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