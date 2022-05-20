Як пише Politeka.net, Святослав Вакарчук - відомий український співак і фронтмен гурту "Океан Ельзи", знову готується стати батьком разом зі своєю коханою. Про це повідомляє ТСН.
Так, цивільна дружина лідера групи" Океан Ельзи " Святослава Вакарчука Євгенія Яцута вагітна вдруге. Жінку помітили на українському кіноринку в Каннах з чималим животом.
Євгенія не стала що-небудь коментувати. Нагадаємо, що Святослав Вакарчук минулого року розповів, що має намір розлучитися з Лялею Фонарьовою, у шлюбі з якою перебував протягом 20 років.
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Через два місяці музикант оголосив про народження первістка-сина Івана. Хлопчика назвали Іваном, на честь батька музиканта. Водночас Вакарчук приховував ім'я своєї нової обраниці.
Пізніше ЗМІ дізналися, що музиканту первістка народила 39-річна продюсер Євгенія Яцута.
Подейкують, що роман Святослава та Євгенії триває вже не один рік, і саме через неї Вакарчук покинув Фонареву.
Зазначимо, з перших днів війни почав підтримувати українців через агресію рф і вторгнення на наші землі. Артист не тільки вступив в тероборону, але ще і почав ездтіть по містах, щоб поспілкуватися з постраждалими.
Не раз Вакарчук давав концерти в метро, на вулиці і просто поруч з військовими, щоб підтримати їх. Цього разу артист відвідав милу і затишну пекарню, а також зробив пам'ятні кадри з працівниками.
"Добрий і затишний ранок тобі, Україно, з Донбасу 🥐 ☕ 💙 💛 » - пише Вакарчук.
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