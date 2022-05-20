Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська - відомий паризький шеф-кухар українського походження та суддя "Майстер Шеф". Зірка зараз активно підтримує Україну і зібралася писати нову книгу про українську кухню. У зірки також є дочка Віра, яку вона народила в 2016 році. Не забуває Ольга і про Instagram, де в цей раз показала підрослу дочку, з якою деякий час не бачилася.
На першому фото Ольга обіймалася з дочкою.
"Повернулася з канікул у тата", - підписала кадр Ольга.
"Колу пили не ми", - додала Ольга, натякаючи на пляшку, в якій половина коли була випита.
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На другому знімку віра вже була одна. Малятко дивилася в камеру, поки мама її знімала.
"І будемо йти до кінця!!! Бо є за кого битися", - написала Ольга.
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