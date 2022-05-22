Актриса Анна Саліванчук, дружина продюсера " Квартал 95, розповіла, яка у неї фобія з'явилася ще в п'ять років.

Як пише Politeka.net, Анна Саліванчук - успішна українська актриса і зірка проектів "Квартал 95". Зірка одружена з продюсером студії Олександром Божковим, якому вже народила двох дітей. Не забуває Анна про Instagram, де цього разу вирішила відповісти на запитання фанатів.

"Було чи не було? Запитуйте", - запропонувала тему питань Саліванчук.

"Було чи не було падіння з велосипеда?",- запитав чоловік.

"Був. У 5 років сильно впала, побила всі ноги і тепер на велосипед ні за що не сяду. Машина, мотоцикл-але не велосипед. Боюся", - написала Анна.

"Було таке, що ви лаялися з Іриною Сопонару, в реальному житті?",- запитав ще один фанат.

"З Іриною Сопонару неможливо посваритися. Бо вона прекрастная", - відповіла Анна.

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