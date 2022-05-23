16-річна дочка Ольги Фреймут Злата Мітчелл, яка живе і навчається в США, показала, як проводить час зі своїм бойфрендом.

Як пише Politeka.net, Ольга Фреймут - успішна українська телеведуча і мати трьох дітей. Страшна дочка Злата з'явилася ще в минулих відносинах і зараз дівчині 16 років. Від поточного чоловіка у Ольги ще двоє дітей-син Валерій і дочка Євдокія. Мітчелл нещодавно переїхала в США, де живе і вчитися і нещодавно показала свого бойфренда-американця. А на новому відео в Тікток Злата показала, як проводить час з хлопцем.

На кадрах Злата була в міні-патьє, а зверху накинула чорну куртку, яку спустила з плечей. Образ Мітчелл доповнила стильною сумочкою. Дівчина зняла сміливі рухи зі своїм бойфрендом, після чого взяла камеру і вимкнула.

"Оскар, люблю", - написала Злата.

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