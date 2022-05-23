Як повідомляє Politeka.net, дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк розповіла, що минулої ночі практично не спала через активні повітряні тривоги по Києву і області. Крім того, вона поділилася в Сторіз своїми планами на день після безсонної ночі.

"Сьогодні були тривоги всю ніч, тому розбитий стан... Набридло це страшно... тому переключуся і вранці приділю час собі", - написала Христина Горняк.

Вже на новому кадрі вона додала, що починає в квартирі невеликий ремонт, адже дещо вийшло з ладу.

"І понеслася, стільки рідних телефонних розмов. Бігаю сьогодні туди сюди", - розповіла дружина телеведучого Володимира Остапчука.

Христина Горняк одягла джинси з високою посадкою, топ на гудзиках, коричневий піджак і ремінець в тон. Таке поєднання весняної класики з базовими речами зробили образ незвичайним, невимушеним і комфортним. Здається, дівчина не змогла визначитися і вирішила зробити мікс. Що ж, вийшло відмінно! Такий варіант підійде на кожен день.

Нагадаємо, що дружина Остапчука поділилася наболілим після тривожних новин.

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