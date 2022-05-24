Шеф-кухар, схоже, не виключає можливість того, що одного разу і йому доведеться взяти в руки зброю для захисту своїх близьких.

Як повідомляє Politeka.net, телеведучий, суддя проекту "Майстер Шеф" і кулінар Ектор Хіменес-Браво під час війни волонтерить і бере уроки стрільби щоб бути готовим захищати країну. На його сторінці в Instagram з'явилося відео, де Хіменес-Браво вчиться на полігоні стріляти і розбирати зброю.

У підписі до відео, Ектор Хіменес-Браво залишив жорстке звернення до окупантів.

"Російські окупанти - вас тут ніхто не чекав! Це земля України. Була і буде. 8 років тому Ви вкрали Крим і почали війну на Сході України. 24 лютого Ви вирішили, що зможете вбити всю Україну, але це була помилка... Сьогодні кожен українець зрозумів, що ви фашист і ворог, який 24 лютого підло напав на нас о 4 ранку", - написав шеф-кухар.

Ектор Хіменес-Браво також додав, що не сумнівається - до кінця року Україна забере всі свої землі назад. За його словами, він спілкується з багатьма військовими, вони налаштовані рішуче і до кінця.

"Якщо ви сунетеся сюди ще раз - всі цивільні вже будуть вас чекати. Українці - найдобріші люди. Але дуже злі і потужні воїни, коли їх дітей, дружин вбивають... Я не військовий, і не розпалюю (як у вас модно говорити). Українці не хотіли цієї війни. Ніхто вас не чекав на цій землі. Жоден українець не хотів знати, як стріляти з автомата. Жоден не хотів ховати свою дружину або дитину. Русофобія, на яку ви скаржитеся, створена вашим вторгненням і війною", - звернувся шеф-кухар до російських окупантів.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "МастерШеф" пояснив росіянам, що вони можуть зробити для миру.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер-Шеф" покаявся перед українськими захисниками.

Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво повеселив українців злободенним жартом.