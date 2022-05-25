Відома співачка і колишня учасниця групи Nikita Астаф'єва чесно розповіла про те, в якому стані живе з самого початку війни.

"90 днів найстрашнішої реальності. Невизначеності, страху, напруги і постійних спроб усвідомити і усвідомити наміри цілої нації», - розповіла про свої почуття Астаф'єва.

Вона зазначила, що їй дійсно цікаво зрозуміти, чим керуються росіяни як нація.

"Не окремих людей країни, професій і покликань… А нації. Бракованої держави, з повністю зруйнованим безнадійним механізмом, що складається з різних поколінь.", - уточнила співачка.

На новому фото, яким вона поділилася, Астаф'єва стояла біля дзеркала з незвичними кучерявим волоссям.

Шанувальники не змогли пройти повз.

"Ці кучері", "Даш я взагалі нібито сплю 3 місяці", "ви дуже красиві. захоплююся вами з дитинства", " як страшно це звучить – 90 днів. Нас готують ще на півроку", "віримо в краще, в нашу перемогу", "чудово виглядаєте. Ми обов'язково переможемо, адже за нами правда", "Даша, навіть з таким сумним обличчям ти неймовірна", - пишуть люди.

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