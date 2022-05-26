Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська - відома шеф-кухар з України, яка працює в Парижі. Зірка також судить проект "Майстер Шеф" разом з Ектором Хіменес-Браво і Володимиром Ярославським. Також Ольга пише Кулінарні книги про українську кухню і не забуває про Instagram, де цього разу розповіла про своїх батьків.
"Я давно люблю Київ. Але батьківський будинок в Миколаївській області. Ма і Па залишилися там і навіть не зібралися нікуди рухатися... А зараз тим більше-медовий сезон починається, поле потрібно сіяти, місто доглядай, щоб всіх нагодувати при необхідності. У вас теж батьки дорослі і неслухняні?",- запитала Ольга.
"Цілий день в голові" з коханими не розлучайтеся...",- додала зірка.
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