Актриса поділилася кадрами з-за кордону, де зараз живе і працює, а також показала підрослого сина Платона.

Популярна українська актриса Ксенія Мішина, яка була героїнею першого сезону шоу "Холостячка", часто розповідає шанувальникам в Instagram, як вони з сином живуть за кордоном. Раніше актриса уточнила, що задовго до війни підписала закордонний контракт, і повинна була в будь-якому випадку переїхати в іншу країну на зйомки.

Так, цього разу Ксенія поділилася в Instagram-сторіс, що побувала на тренуванні, і розповіла, що перейшла на спорт-режим, так що тепер часто п'є воду. До того ж, артистка рекомендує це робити всім.

"Згадала, що мені потрібно випивати по два літри води. Привіт, друзі! У мене спорт-режим. Сьогодні вранці я дуже потужно позаймалася спортом, помедитувала. А зараз їду зустрічати синочка зі школи", - розповіла Мішина в сторіс, їдячи за кермом машини.

"Не забувайте пити воду. Завжди і багато", - підписала сторіс актриса.

А далі Ксенія показала кілька сторіс, як забирала сина Платона зі школи, ще й запізнилася.

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