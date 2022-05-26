Популярна українська актриса Ксенія Мішина, яка була героїнею першого сезону шоу "Холостячка", часто розповідає шанувальникам в Instagram, як вони з сином живуть за кордоном. Раніше актриса уточнила, що задовго до війни підписала закордонний контракт, і повинна була в будь-якому випадку переїхати в іншу країну на зйомки.
Так, цього разу Ксенія поділилася в Instagram-сторіс, що побувала на тренуванні, і розповіла, що перейшла на спорт-режим, так що тепер часто п'є воду. До того ж, артистка рекомендує це робити всім.
"Згадала, що мені потрібно випивати по два літри води. Привіт, друзі! У мене спорт-режим. Сьогодні вранці я дуже потужно позаймалася спортом, помедитувала. А зараз їду зустрічати синочка зі школи", - розповіла Мішина в сторіс, їдячи за кермом машини.
"Не забувайте пити воду. Завжди і багато", - підписала сторіс актриса.
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А далі Ксенія показала кілька сторіс, як забирала сина Платона зі школи, ще й запізнилася.
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