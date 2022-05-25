Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - популярний український телеведучий і зірка шоу "Маска". Знаменитість відразу ж після розлучення одружився на красуні Христині в 2020 році. Зараз пара активно підтримує Україну в боротьбі за незалежність, а Володимир відправився в тероборону, а Христина зайнялася волонтерсвом. А на нових сторіс дружина Остапчука показала стильний образ і заінтригувала планами Наа вечір.

"Сьогодні у мене вечір з планами.... Майже як колись у минулому житті... До війни", - написала Христина.

"40 хвилин і я готова. Помита голова, легкий мейк і ще одне питання, яке потрібно вирішити, це каблучки чи ні", - сказала Христина.

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