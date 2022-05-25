Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - популярний український телеведучий і зірка шоу "Маска". Знаменитість відразу ж після розлучення одружився на красуні Христині в 2020 році. Зараз пара активно підтримує Україну в боротьбі за незалежність, а Володимир відправився в тероборону, а Христина зайнялася волонтерсвом. А на нових сторіс дружина Остапчука показала стильний образ і заінтригувала планами Наа вечір.
"Сьогодні у мене вечір з планами.... Майже як колись у минулому житті... До війни", - написала Христина.
"40 хвилин і я готова. Помита голова, легкий мейк і ще одне питання, яке потрібно вирішити, це каблучки чи ні", - сказала Христина.
ЗСУ зірвали план ворога та звільнили важливий населений пункт: "Росіяни намагалися..."
Дефіцит солі в розпалі, вже продають майже по 100 гривень за пачку: фотодоказ
Нові правила розрахунку пенсій в Україні, в ПФУ повідомили подробиці: "Сума доплати визначається..."
Командир "Азова" нарешті вийшов на зв'язок: де та в яких умовах утримують захисників Маріуполя
Мобілізація в Україні: експерт попередив про розширення армії до мільйона осіб, кого призвуть на службу
Нагадаємо, неприємність наздогнала Остапчука з дружиною під час прогулянки Києвом
А ще Politeka повідомляла, що дружина ведучого" Маски " Остапчука здивувала розкішною засмагою на Мальдівах
Також Politeka повідомляла, що дружина ведучого" Маски " Остапчука розповіла про довгу розмову з чоловіком