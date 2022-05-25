Як пише Politeka.net, Маша Полякова - дочка Олі Полякової, якій вже 17 років. Дівчина вже пробує себе в якості співачки, а також активно веде блоги, де знімає багато цікавого. А цього разу Маша опублікувала відео в Тікток, розповівши, що потрібно людині.
"Людині в день потрібно мінімум 7 хвилин поцілунків і 15 обіймів. Може ми.......",- написала Маша.
Фанати поставили понад 13 тисяч лайків і написали коментарі:
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"У планці можна постояти", " Ого, питання, якщо це життєво необхідно, то як я ще живу на цьому світі?", "Я який живу без цього все життя", "мною ніколи не була виконана ця норма", "я, яка живу без цього все життя", " а мені походу не потрібно, так, жити?", "Шкода твою подругу".
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