Дружина відомого музиканта Сергія Бабкіна Сніжана, яка разом з чоловіком і дітьми виїхала з кордон з початком війни в Україні, часто розповідає шанувальникам про їхнє життя на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дружина артиста поділилася своїми переживаннями, як вони з сім'єю три місяці проводять в дорозі.

Сніжана опублікувала в мікроблозі миле фото з Сергієм, на якому вони відображені в автомобілі. Обидва в чорних нарядах і обидва з сумними обличчями. За словами Сніжани, у неї було так багато планів та ідей, але все зіпсувала війна.

"3 місяці в дорозі. Навіть якщо ми не на концертах, а в своєму тимчасовому будинку з дітьми, то ми все одно в дорозі. В дорозі додому. Подумки. Наближаємо цю, найбажанішу, дорогу кожною своєю дією. Це важкий шлях. І у кожного він свій. І ми рухаємося, перемагаючи біль, переживання, страхи, невдачі, ненависть. Важливо відстежувати все те, що зараз відбувається з кожним з нас. Куди Бог, Всесвіт, нас веде. Що їм від нас потрібно. Які іспити нам треба здати", - написала Бабкіна.

І підсумувала свій пост риторичним питанням-зверненням до шанувальників: "Ви уявляєте, якими сильними ми станемо, коли пройдемо всі ці випробування?".

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