Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський - відомий український шеф-кухар і ресторатор. Зірка також судить проект "Майстер Шеф" з Ектором Хіменес-Браво та Ольгою Мартиновською. У Мережі вже давно ходять чутки, що Ольга і Володимир не просто колеги і друзі, які, до того ж, пишуть вже не першу спільну кулінарну книгу. Тому інтерес до пари не згасає. Не забуває Володимир і про Instagram, де активно веде блог. А цього разу вирішив поговорити з фанатами.

"Запитайте у мене щось", - написав Володимир.

"Коли бачилися з Олею", - запитав один з фанатів.

Володимир йдучи по вулиці почав відповідати на питання, але початок відповіді через вітер було практично не чутно. Але можна зрозуміти, що Ярославський з Олег зустрінеться або вже зустрівся на благодійній вечері.

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