Як пише Politeka.net, ведуча каналу "1+1" Марічка Падалко розповіла в Instagram про свою поїздку в США. У Нью-Йорку ведуча побувала в консульстві, взяла участь в акції на підтримку України, а також зустрілася зі знаменитою українською гімнасткою Лілією Подкопаєвою.
"За кілька годин до цього фото в Генеральному консульстві України в Нью-Йорку ми з Лілією проплакали за сніданком, обговорюючи три місяці війни", - розповіла Падалко, показавши спільне фото з Подкопаєвої.
За словами ведучої, вони з Лілією збираються взяти участь у благодійній акції на підтримку України.
Падалко також розповіла про свої відчуття під час поїздки на таку величезну відстань від будинку під час війни.
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"Перші враження під час війни за кордоном: 1) Чим далі від України, тим ще болючіше все сприймається, 2) тільки перетнув кордон, треба відразу вимикати на телефоні повідомлення про повітряну тривогу, щоб не лякати людей 3) тільки приїхала, думаєш, коли назад , щоб нічого не пропустити 4) Як приємно знову бачити подруг, де б вони не були", - написала Падалко.
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