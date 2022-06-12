Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - відома українська актриса, яка переїхала до Бельгії на роботу через спеціальні зйомки в новому серіалі. Тепер, перебуваючи поза домом, зірка підтримує свою країну так, як може.
"Друзі! Ми, українські актори, зібралися разом, щоб допомогти нашим Збройним Силам і українцям, які зараз цього потребують. І щоб зробити це найбільш ефективно, ми влаштували акторський благодійний аукціон @act_lots
Ми будемо виставляти свої лоти на аукціон... під кожним лотом буде відзначена Стартова ціна і сума мінімальної ставки. Лот виграє той, хто запропонує найбільшу суму в коментарях. І вже завтра я виставлю свій 🙏 🏻 " - пише Мішина.
Вона нагадує, що виручені кошти артисти відправлять на допомогу нужденним, є термінова потреба в 5 каретах швидкої допомоги і артисти хочуть закрити дане питання разом.
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Раніше на своїй сторінці в Instagram зірка розмістила кадри зі своїм однокурсником: відео, які він відправляє їй з передової, а також спільне архівне фото, зроблене в 2010 році.
Також Ксенія Мішина дозволила заглянути до себе в душ, ефектні кадри.
А ще Politeka повідомляла, що "Холостячка" Мішина розповіла, як не дати собі розклеїтися при хворобі.
Також Politeka повідомляла, що "Холостячка" Ксенія Мішина за кордоном стривожила зовнішнім виглядом.