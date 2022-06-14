Відома актриса приїхала до Польщі і зізналася, що подивилася на цю країну іншими очима.

Популярна українська актриса Ксенія Мішина, яка була головною героїнею шоу "Холостячка", зараз живе за кордоном і часто ділиться з шанувальниками яскравими кадрами на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала в сторіс відео з Польщі, куди якраз приїхала.

Схоже, ці відео Ксенія знімала, їдучи в машина вулицями Варшави. У сторіс вона підписала, що Польща їй дуже нагадує Україну за відчуттями.

"Сьогодні, коли я знаю, як сильно Польща нам допомогла і як люди в Польщі поставилися до тих українців, які втекли від війни, я дивлюся на неї зовсім іншими очима, енергія подяки переповнює мене", - підписала одну з сторіс Мішина.

Ще одне відео вона підписала так: "У Польщі затишно і за відчуттями дуже нагадує Україну, все ж відчувається наше сусідство. Наше хороше, добре сусідство".

Також Ксенія показала свого сина Платона, який весь час з нею. Судячи з кадрів, актриса з сином зайшли перекусити, проте хлопчина обмежився макаронами.

"Нагодувати в закладах просто нереально... або макарони, або піца, і крапка", - підписала сторіс Мішина.

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