Як пише Politeka.net, Анна Богдан - учасниця проекту" Холостяк " з Михайлом Заливако. Дівчині вдалося не тільки дійти до фіналу, але і перемогти в проекті. Після цього пара зустрічалася довгий час, але війна стала справжнім випробуванням для Анни і Михайла. Нещодавно стало відомо, що пара розійшлася, через що Богдан почали звинувачувати навіть, що у неї був контракт.

А днями Анна пішла на кардинальний крок - підстриглася. Це перший подібний експеримент дівчини-адже у неї завжди були довгі кучері. Тепер Богдан розповіла, як її сприймають друзі.

"Друзі, які мене знаю більше 15 років, ніяк не можуть звикнути до мене з такою стрижкою. Кажуть, Аня, це зовсім не ти... Де кудряхи?",- написала реакцію друзів Анна.

Нагадаємо, переможниця" Холостяка " Богдан після розставання з Заливако звикає до нової себе

А ще Politeka повідомляла, що переможниця" Холостяка " Богдан чесно відповіла про свою вагітність і повернення до Заливако

Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Богдан показала, що відібрала у Заливако після розставання