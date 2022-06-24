Як пише Politeka.net, Злата Огневич - відома українська співачка, друга героїня "Холостячки", яка зараз активно виступає на благодійних концертах на підтримку українців. Зірка намагається часто показиватьв Instagram, як проходять її будні тепер, а також встигає ділитися особистим.

Цього разу артистка порадувала розповіддю: вона повернулася додому з концертів не просто так, а заради зустрічі з сім'єю на святі. Це було весілля її сестри і Злата не могла пропустити церемонію.

Сам вечір зворушив зірку, і вона ледь стримала сльози:

"І тут я заплакала, як це зворушливо. Євген, ти краш. Вітаю з цим бажаним днем! А ти будеш завжди моєю маленькою улюбленою дівчинкою!».

Ми писали, зараз Огневич подорожує світом і дає благодійні концерти на підтримку України.

А 22 червня зірка довелося терміново повертатися в Україну через сімейні обставини. Артистка вилетіла з Італії до Польщі, а потім приїхала до Львова. Але там не встигла на потяг і довелося ночувати в готелі. І там Злата показала, що її чекало.

"На мене чекала нічна спокуса", - написала Огневич.

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