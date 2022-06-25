Переможець "Холостячки" Андрій Задворний, який кинув Злату Огневич, показав свою красуню дочку, з якою відправився гуляти по Києву.

Як пише Politeka.net, Андрій Задворний - український бізнесмен, який вирішив прийти на проект "Холостячка" і поборотися за серце головної героїні - Злати Огневич. Підприємцю вдалося це зробити, але пара досить швидко розійшлася після проекту з ініціативи Андрія. Тепер бізнесмен досить успішний блогер в Instagram, де за ним стежать десятки тисяч українців.

І цього разу Андрій вирішив показати, як гуляє з дочкою Кірою по Києву.

На першому сторіс Задворний з малятком сісделі поруч, розповідаючи, що збираються на Контрактову площу.

Після цього Андрій розповів, що зараз піти на Софіївську площу, щоб показати малятку російську техніку.

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