Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка під час війни залишилася в Україні і допомагає чим може, часто ділиться з шанувальниками яскравим публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка порадувала фанатів дивним знімком, а в підписі до нього розповіла про своє досягнення.

На новій фотографії Леся зображена в красивому полі серед колосків, вона стоїть спиною до камери, а на вітрі майорить її світла сорочка оверсайз. Волосся красуні зібране в недбалий пучок на потилиці, вона виглядає легкою і безтурботною.

У підписі до публікації Нікітюк розповіла про своє досягнення – на її сторінці підписалися вже 4 мільйони фоловерів. "Я пишаюся бути українкою. Я щаслива жити в цій красивій і сильній країні. Вона завжди в моєму серці. P. S. А ще в моєму серці 4 млн передплатників".

Шанувальники тут же почали коментувати нове фото зіркової красуні: "Як красиво! Вітаю з 4 млн!", "Ми переможемо!", "Красуня наша!", "Яка гарна у нас країна", "Красуня", "Леся, спасибі, що так багато робити в ці важкі часи", "Леся, від щирого серця вітаю вас з 4 млн передплатників, ви заслуговуєте ще більше. Ви людина з великим і добрим серцем. Спасибі за те, що ви робите. Ви неймовірна", "Фантастична наша", "А всі українці пишаються тобою, Леся".

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