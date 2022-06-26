Популярна українська співачка Злата Огневич, яка з початку війни багато гастролює за кордоном з концертами на підтримку України, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала незвичайне фото, як підкорила гору Говерлу.

Як відомо, Говерла - найвища гора в українських Карпатах, її висота сягає 2061 м над рівнем моря. За словами Злати, це була її давня мрія, і тепер вона її здійснила. На знімку щаслива артистка в спортивному вбранні стоїть на верхівці гори і тримає в руках український прапор.

У підписі до публікації Огневич розповіла, кому присвятила це своє досягнення: "Здійснила давню мрію і хочу присвятити це сходження особливим людям – Героям з Азовсталі. Саме сьогодні у всіх великих містах світу пройшли мирні мітинги на їх підтримку. Наші герої знаходяться в полоні, сильні, мужні, непохитні хлопці і дівчата чекають повернення додому, до своїх рідних. Кожен день я чекаю новин, кожен день мрію, щоб сталося диво!".

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