Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна вирішила показати кадри з Патріархом Кирилом, якого серйозно висміюють в мережі через брехню, пропаганду і лицемірство. Патріарха не раз звинувачували в крадіжці пожертвувань, неправомірному отриманні великих сум грошей і брехні.

А вчора глава російської православної церкви Кирило (Володимир Гундяєв) впав під час богослужіння в церкві. Він послизнувся на мармуровій підлозі і впав під спів "Господи, помилуй".

"Господи, не милуй! Чи то ще буде, брехун Кирило всієї Русі, з тобою і з усіма виродками, пособничающими вбивства людей!!!"- написала Єфросиніна.

Колега бідняків не залишився осторонь:»на пожертви наступив".

Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення Росії багато українців покинули країну і виїхали за кордон. В якійсь мірі це торкнулося і артистів, адже зараз вони їздять по різних країнах, влаштовуючи благодійні концерти для збору коштів на підтримку України.

Втім, іноді українські зірки перетинаються, нехай і в чужій країні. Саме ці моменти показала Єфросиніна в своєму пості. На відео Маша обіймала Діму Монатіка, Полю Полякову, Джамала та інших відомих українців.

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