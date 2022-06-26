Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна вирішила показати кадри з Патріархом Кирилом, якого серйозно висміюють в мережі через брехню, пропаганду і лицемірство. Патріарха не раз звинувачували в крадіжці пожертвувань, неправомірному отриманні великих сум грошей і брехні.
А вчора глава російської православної церкви Кирило (Володимир Гундяєв) впав під час богослужіння в церкві. Він послизнувся на мармуровій підлозі і впав під спів "Господи, помилуй".
"Господи, не милуй! Чи то ще буде, брехун Кирило всієї Русі, з тобою і з усіма виродками, пособничающими вбивства людей!!!"- написала Єфросиніна.
Колега бідняків не залишився осторонь:»на пожертви наступив".
"Ось і можливість побачити обличчя Путіна": Макрона і Шольца привезли на руїни Ірпеня, відео
Віталій Кім вразив українців рідкісним фото зі своєю дружиною: "Якщо ваш чоловік не..."
Білорусь і рф вигнано: країни-агресори позбавлені важливого статусу в світі
І це мати трьох дітей: "розповніла" дружина ведучого "Холостяка" Решетніка вразила фігурою
Кароль з розрізом від стегна захопила своєю красою: ефектні кадри
Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення Росії багато українців покинули країну і виїхали за кордон. В якійсь мірі це торкнулося і артистів, адже зараз вони їздять по різних країнах, влаштовуючи благодійні концерти для збору коштів на підтримку України.
Втім, іноді українські зірки перетинаються, нехай і в чужій країні. Саме ці моменти показала Єфросиніна в своєму пості. На відео Маша обіймала Діму Монатіка, Полю Полякову, Джамала та інших відомих українців.
Нагадаємо, Каменських в похмурому вбранні здивувала зміною образу на виступі.
Як повідомляла Politeka, Кароль з розрізом від стегна захопила своєю красою.
Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник відправився за дружиною в спортзал, влаштувавши спекотне тренування.