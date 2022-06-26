Як пише Politeka.net, Макс Чмерковський - відомий американський танцюрист з українським корінням. Зірка є чемпіоном світу з латиноамериканських танців і переможець американських "Танців з зірками". А минулого року танцюриста покликали судити "Танці з зірками" в Україні. Не забуває Чмерковський і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А на нових кадрах Макс був в одних шортах. Зірка спочатку займався зі штангою, а потім взяв окремо "млинець" для вправи. Кадри вийшли дуже ефектними.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Вуса, невеликий виріз нижче плечей", "великий хлопець розгойдує силові вуса", " я люблю цитату! Спасибі, що поділився", " мене відволікли кросівки. Класика!". "І впевнено йти по вулиці, напружуючи м'язи, щоб продемонструвати важку роботу. Люблю дні в спортзалі".

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