Колишній "Холостяк" Микита Добринін розповіді про те, як сумує за своєю дружиною і сином.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Добринін поділився сторіз, присвяченим дружині і синові Лео.

Длбринін зізнався, що переглядає фото з їхніх спільних подорожей, які були зняті ще до війни.

"Яка у мене неймовірна сім'я. Казкова і квіткова дружина. Яка на відстані тисяч кілометрів. Дуже по малому і їй сумую, вона стомлена новинами, нервами, але все така ж прекрасна і сильна. Вона подарунок мені. Світло, яке підтримує своїх хлопців", - захоплено написав Добринін.

Він додав, що в цей важкий для країни час всі українські жінки демонструють вражаючу силу заради своїх дітей.

"Всі наші жінки-неймовірні. Сильні і мудрі. Заради них і дітей ми переможемо. Лав ю, крихітка", - написав Микита.

Свої пост він ілюстрував милими фото з дружиною і сином.

Зараз Квіткова з їх маленьким сином Левом знаходиться в Хорватії. Добринін же залишився в Україні.

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