Популярна українська фітнес-тренер, блогерка і експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка сама виховує двох дітей від шлюбу зі спортсменом В'ячеславом Узєлковим, поділилася на своїй сторінці в Instagram емоційним фото з дітьми. Варто відзначити, що цей кадр за останню добу облетів всі соцмережі і викликає багато емоцій.
На фотографії можна побачити двох дітей, які сидять за столом біля панорамного вікна. За вікном гарний вид на місто, а вдалині видно чорний дим, мабуть, від чергового "прильоту". Виглядає це дуже сумно і викликає змішані почуття.
У підписі до публікації Боржемська розповіла, що саме така зараз реальність в українських дітей.
"Реальність українських дітей, на жаль, зараз саме така. Але свою звичну мирну реальність ми боремося щодня. Сьогодні Україна відзначає день Конституції. Конституція-основний закон, що гарантує кожному громадянину країни свободи і права, а також визначає політичний устрій держави. Саме те, що так не подобається окупантам. Саме те, чого у них немає. Немає свободи, немає прав, а політичний устрій вирішує не Конституція, а одна людина. Мирного нам неба. Слава Україні. Якнайшвидшої перемоги", - підписала фото Марина.
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