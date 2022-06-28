Як пише Politeka.net, відома українська актриса і героїня першого сезону шоу «Холостячка» Ксенія Мішина не стала стримуватися після обстрілів окупантів. Артистка була шокована ударом по ТРЦ в Кременчуці, де в той момент відпочивало близько тисячі мирних громадян з дітьми.

"Серце щемить від болю і жаху, від безглуздості того, що відбувається. Люди вмирають не тому, що з ними трапилася біда, а просто так, тому що хтось вирішив, що смерть-це не біда. Знову терористичний акт! Знову цивільні об'єкти, але найстрашніше, що пропаганда виховала сотні тисяч терористів. "Люди" хочуть чужих смертей!

"Люди" радіють горю! Викривлення свідомості. Жорстокість. Повна відсутність цінностей. Складно вірити в те, що відбувається. Так ось, не бійтеся, якщо ваші діти грають в войнушки! Бійтеся, якщо їх позбавлять права голосу!"- висловилася Мішина.

Судячи з коментарів в соцмережах, для багатьох росіян ця подія стала приводом для радості. Мішина зізналася, що не може зрозуміти, як люди дійшли до такого стану.

"Іноді мені здається, що це таке соціальний експеримент, в якому перевіряють наскільки за допомогою інформації можна оскотинити людину. Виявляється, можна довести його до рівня скаженої собаки, яка просто рве м'ясо зубами і кидається в цій смертоносній агонії», - написала Мішина.

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