Як пише Politeka.net, Анна Трінчер - відома українська співачка, блогер і актриса. У зірки є наречений-блогер Олександр Волошин. Він не так давно зробив дівчині сюрприз, організував дуже романтичну пропозицію. А нещодавно Трінчер зважилася на операцію зі збільшення бюста, тепер у неї третій розмір. Днями пара похвалилася важливою подією-вони в'їхали в квартиру мрії з каміном.
Але не забуває Трінчер і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу поділилася спільною фотографією зі своїм коханим. На фото пара була в душі перед дзеркалом. Трінчер зробила селфі, ставши попереду Олександра. Анна була в спідниці і топіку, а ось Волошин одягнутися не встиг.
"Ранок...",- багатозначно підписала кадри блогерка в сторіс.
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