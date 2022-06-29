Співачка Анна Трінчер показала ранкові кадри з ванної кімнати, де була разом з нареченим Олександром Волошиним.

Як пише Politeka.net, Анна Трінчер - відома українська співачка, блогер і актриса. У зірки є наречений-блогер Олександр Волошин. Він не так давно зробив дівчині сюрприз, організував дуже романтичну пропозицію. А нещодавно Трінчер зважилася на операцію зі збільшення бюста, тепер у неї третій розмір. Днями пара похвалилася важливою подією-вони в'їхали в квартиру мрії з каміном.

Але не забуває Трінчер і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу поділилася спільною фотографією зі своїм коханим. На фото пара була в душі перед дзеркалом. Трінчер зробила селфі, ставши попереду Олександра. Анна була в спідниці і топіку, а ось Волошин одягнутися не встиг.

"Ранок...",- багатозначно підписала кадри блогерка в сторіс.

Нагадаємо, Анна Трінчер в сукні з вирізом нагнулася вперед, хвалившись красою після операції

Також Politeka повідомляла, що Анна Трінчер з нареченим похвалилися розкішною обновкою, вразивши розмахом

А ще Politeka писала, що Анну Трінчер в крихітному ТОПі запідозрили у вагітності: красномовний кадр