Популярна українська співачка і переможниця "Євробачення" Джамала, яка під час війни вивезла дітей за кордон, а сама почала активно гастролювати на підтримку України, поділилася у своєму Instagram постом про День Конституції.

Як видно, Джамала опублікувала патріотичне фото з українським прапором за спиною. Перед камерою артистка з'явилася в чорному комбінезоні, її волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Джамала розповіла про День Конституції України, яку прийняли в цей день 26 років тому. За словами співачки, наша Конституція унікальна тим, що свого часу була визнана однією з найдемократичніших у світі. Мабуть, тому вона так не подобається нашому агресивному сусідові.

"26 років тому була проголошена Конституція України. Тоді вона була визнана однією з найдемократичніших у світі. Саме в ньому йдеться про територіальну цілісність нашої держави, Про захист державної мови та про права громадян. Зокрема, право на життя. 26 років тому ми зробили свій вибір на користь демократії, але цей вибір досі не дає спокою божевільному сусідові. Однак давно ясно, що ніщо не змусить нас звернути з правильного шляху. Зараз росія цинічно топчеться по всіх можливих правах, використовуючи ракети в якості аргументів", - написала Джамала.

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