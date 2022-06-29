Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Злата Огневич з початку вторгнення рф в Україну, дає благодійні концерти і збирає гроші для ЗСУ. Цього разу артистка анонсувала в Instagram новий виступ, який відбудеться в Мукачеві.

На концерті збиратимуть гроші на авто для ЗСУ. Співачка закликала українців прийти і підтримати цю акцію, адже це дуже важливо.

"Приходьте, приїжджайте, прилітайте! І беріть з собою друзів. Це дуже важливо... Сподіваюся в поїзді буде кондиціонер. Книги взяла, тому це означає, що хоч цікаво буде їхати", - звернулася Злата Огневич до українців.

Після цього співачка опублікувала відео прямо з поїзда "Київ-Мукачево" і зізналася, що терпіти не може переміщення на них.

"Я повинна вам зізнатися. Я терпіти не можу потяги. Причому ця нелюбов з дитинства. Краще літак, авто, бусик, але не поїзд. Краще навіть пішки. А поїзд для мене справжнє випробування. Ти не можеш нікуди вийти, це якесь обмеження свободи. Не знаю, як це витримати", - зробила зізнання Злата Огневич.

Нагадаємо, що Огневич розповіла, як на неї вплинув похід в Карпати.

Як повідомляла Politeka, Огневич після розставання з Задворним засвітилася з імпозантним чоловіком.

Також Politeka писала, що Огневич проїхалася на поїзді і поділилася враженнями.