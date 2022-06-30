Як пише Politeka.net, Ксенія Мишина - відома українська актриса. Звезда стала дуже популярною після проекту "Холостячка", куда пішла знайти свою любов. На шоу переміг Олександр Еллерт і після знімків пара некоторое час будувала відносини, але в кінцевому підсумку зберегти їх не вдалося. Ксенія, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Мишина і об Інстаграм, де ділиться з фанатами самим цікавим.

На новому фото Ксенія була в джинсах і блузі, яку зав'язала на тварині. Мишина сидела на байке, впечатляющая дерзким видом.

"Время скласти свій, гарячий і маленький список "маст хев" на цю поїздку. Щоб нікто і ні що не препятствовал, я відчував себе там щасливою, хоча б на день", - написала Ксенія, визнавшись у своїх планах.

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