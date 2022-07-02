Як пише Politeka.net, Даша Ульянова – відома українська гімнастка, яка має звання Майстер спорту України. Дівчина прославилася завдяки проекту "Холостяк" та стала переможницею одного із сезонів.



Причому зараз Даша продовжує розповідати про своє життя в Інстаграм, а багатьох цікавлять питання щодо її зовнішності, сім'ї, особистого життя. Ульянова вирішила відповісти одразу на кілька тем.

Відповідаючи на запитання про свою зовнішність і чи робила вона щось з особою, у тому числі й уколи ботокса, Даша наголосила – ніколи подібним не займалася (не рахуючи збільшення губ). Також вона зізналася, що є деякі недоліки фігури, хоч їх і зовсім непомітно. Зокрема, йдеться про розтяжки: «Та трохи є…».

Даша розповіла, що в її сім'ї зараз все добре, вона за ними дуже нудьгує, а також встигла дати пораду щодо невдачливої ​​подруги.

Ми писали також, якщо раніше дівчина наголошувала на фігурі і своїй бездоганній розтяжці, то цього разу віддала перевагу просто передати настрій цього літа.



Не обійшлося і без незручних моментів: "Слов, поки що, не можу підібрати... Настрою немає взагалі. Ще й згоріла в солярії. Можете не говорити, я все знаю. Мені вже говорили, що "мозків немає зовсім"".

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