Популярна українська співачка і кума Дзідзьо поділилася новим постом у своєму Instagram, в якому нагадала, що вона справжня художниця і творча особистість. Цибульська написала сердечну поему українською мовою, яка змушує задуматися.
"Куплю собі у долі новий день. ⠀
Не за монети, ⠀
Просто за надію.⠀
За те, що найдорожче у людей, ⠀
А як відмовить … що тоді я вдію?⠀
⠀
Куплю собі тоді у долі .. час.⠀
І попрошу щоб не спішила старість.⠀
Хоча , нехай приходить в сивинах,⠀
Бо юність досі в пам’яті зосталась.⠀
⠀
Куплю собі у долi …. Попрошу…⠀
Хай просто так. Нiчого не дарує. ⠀
Бо доля тільки обраних січе. ⠀
Туди, де б‘є - візьме і поцілує".
Співачка також прочитала ці рядки і наклала їх на відео, на якому їхала в машині. На кадрах Цибульська виглядала задумливо і трохи сумно.
Шанувальники співачки були в захваті від її творчості.
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