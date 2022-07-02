Популярна українська співачка і кума Дзідзьо поділилася новим постом у своєму Instagram, в якому нагадала, що вона справжня художниця і творча особистість. Цибульська написала сердечну поему українською мовою, яка змушує задуматися.

"Куплю собі у долі новий день. ⠀

Не за монети, ⠀

Просто за надію.⠀

За те, що найдорожче у людей, ⠀

А як відмовить … що тоді я вдію?⠀

⠀

Куплю собі тоді у долі .. час.⠀

І попрошу щоб не спішила старість.⠀

Хоча , нехай приходить в сивинах,⠀

Бо юність досі в пам’яті зосталась.⠀

⠀

Куплю собі у долi …. Попрошу…⠀

Хай просто так. Нiчого не дарує. ⠀

Бо доля тільки обраних січе. ⠀

Туди, де б‘є - візьме і поцілує".

Співачка також прочитала ці рядки і наклала їх на відео, на якому їхала в машині. На кадрах Цибульська виглядала задумливо і трохи сумно.

Шанувальники співачки були в захваті від її творчості.

"Як гарно! Щиро геніально! Бризкає і дуже пишається", "Дуже красиво", "Це дуже зворушливо, сльози на очах", "Прямо в серці", - пишуть люди.

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