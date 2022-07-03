Як повідомляє Politeka.net, переможець шоу "Майстер Шеф", український шеф-кухар та кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився смачним рецептом для українок цього літа. Останнім часом чоловік все частіше розповідає про корисні смаколики та підготовку до зимового сезону.



За словами Клопотенко, якщо ви закочуєте огірки – додайте імбир. Сушений прокотить ідеально. Це маленька деталь, яка зробить смак більшим.

«Що за рецептом? Пропорції вам даю на базі банки 900мл. Для цього миєте 350г огірків. Жопки огіркові не чіпайте. Чистіть і нарізати великими шматками 1 цибулину. У стерилізовану банку викладаєте 5 гілочок кропу, 3 зубчики часнику, цибулю, 6 горошин чорного перцю, 2 лаврові листки, 2 горошини запашного перцю, півчайні ложки сушеного імбиру та огірки.

Окремо робіть маринад: до 350мл води додаєте 2 ч.л. цукру та 1,5 ч.л. солі. Тримайте все на вогні 3-5 хвилин, поки сіль із цукром не розчиняться. Потім додаєте туди 1.5 ст. оцту, перемішуєте, заливаєте огірки та закриваєте банки стерилізованими кришками. Усі» - поділився Клопотенко.

Також він «намалював» картину для уяви: борщу наварили, сала нарізали, трохи огірків із банки дістали та смакуєте. «Це якось романтично і дуже по-українські» – підсумував Клопотенко.

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