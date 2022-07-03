Як пише Politeka.net, Юлія Бельченко – учасниця "Холостяка" з Михайлом Заливако. Дівчина дійшла до фіналу, але там поступилася перемогою Ганні Богдан. Натомість Юлія стала досить успішним блогером, а Михайло з Ганною нещодавно розірвали стосунки, які тривали більше року. Наразі Бельченко відпочиває в Італії, де у Венеції її не пустили до собору, бо вона була у надто відвертому вбранні. І цього разу Юлія теж з'явилася у тому вбранні, розповівши про свої плани.
"Я знову в цій розпусній сукні, бо хочу зробити фотку", - написала Бельченко.
"Сьогодні я знову в цій короткій розпусній сукні. Це не тому, що я хочу спокусити всіх італійських мужиків, а тому, що я хочу зробити цю довбану фотку біля мосту, яку я не встигла зробити вчора. Тому що мені вже було впадло", - розповіла Бєльченко.
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