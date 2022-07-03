Як пише Politeka.net, Даша Ульянова – майстер спорту України з гімнастики, а також переможниця одного із сезонів "Холостяка". Дівчина активно веде свій блог в Інстаграмі і часто показує, чим займається у вільний час.

Цього разу Даша похвалилася черговим шпагатом, що вже стало її родзинкою, бо ще на "Холостяку" вона показувала найсміливіші образи і не забувала про розтяжку. Тому зрідка Даша демонструє майстерність акробатики у найнесподіваніших місцях.

"І я сьогодні. Позагоряли" – написала Ульянова під новими кадрами.

Відповідаючи на запитання про свою зовнішність і чи робила вона щось з особою, у тому числі й уколи ботокса, Даша наголосила – ніколи подібним не займалася (не рахуючи збільшення губ). Також вона зізналася, що є деякі недоліки фігури, хоч їх і зовсім непомітно. Зокрема, йдеться про розтяжки: «Та трохи є…».

Даша розповіла, що у її сім'ї зараз все добре, вона за ними дуже сумує, а також встигла дати пораду, що стосується невдачливої ​​подруги.

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