Як повідомляє Politeka.net, український телеведучий Володимир Остапчук показав листування з батьком своєї екс-дружини Олени Войченко Сергієм Войченком, який йому погрожує.

Це сталося після того, як Володимир розкрив скандальні подробиці родини Войченків. Так, самій Войченко 10 років не давали повторної візи до США через крадіжку в магазині, а її брат кримінальний авторитет.

Після цього колишній тесть погрожував Володимиру Остапчуку судовим процесом, розправою та називав "мерзотою". Також він звинуватив його в ухиленні від служби у ЗСУ та обіцяв зруйнувати його кар'єру.

У відповідь на це телеведучий попросив дати йому спокій, а також пригрозив, "якщо син-рецидивіст" Войченко спробує нашкодити родині Остапчука, він не сидітиме без діла. Також знаменитість додав, що не боїться "бандитського залякування".

"Сергій Войченко – батько моєї колишньої дружини погрожує мені розправою. Ці бандити безкарно вже багато років залякують людей. Я не боюся цих покидьків. Але якщо зі мною щось трапиться – це справа рук Сергія Войченка чи його сина Романа", – заявив Володимир Остапчук .

Нагадаємо, що Остапчук розповів про важливу допомогу маленьким дітям.

Як повідомляла Politeka, Остапчук полив брудом колишню дружину після її скандального інтерв'ю з новими викриттями.

Також Politeka писала, що екс-дружина Остапчука відверто розповідала про погрози чоловіка.