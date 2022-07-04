Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка кілька місяців тому заявила про розлучення з чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків і вже знайшла нове кохання, поділилася у своєму Instagram закулісними кадрами роботи над новим альбомом.

На одній із фотографій Надя зображена разом із продюсером та колишньою дружиною Потапа Іриною Горовою, а також представниками студії звукозапису. Судячи з коротких відео, які артистка також додала на свій пост, вона зараз активно працює над новими піснями. А шанувальники дуже чекають, що співачка готує україномовний альбом.

У підписі до публікації Дорофєєва написала: "Спасибі @globalrecords за чудову зустріч. Скоро". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки: "Ми не можемо дочекатися нових хітів! Ми сумуємо за вами, ми сумуємо за радістю та енергією, які дарує нам ваша музика", "Дуже чекаємо", "Альбом дуже чекаємо! Буде пушка", "Яка Надя гарна, українські жінки неймовірні", "Вже не можемо дочекатися альбому", "Неймовірно красива", "Чекаємо з нетерпінням до україномовного альбому!".

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