Переможець шоу "Майстер Шеф", шеф-кухар і кулінарний експерт Євген Клопотенко на своїй сторінці в Instagram повідомив, що долучився до челенджу з приготування борщу та звернувся до шанувальників.

"Отже, мій найкращий борщ - це борщ, у якому багато буряку, копчений смак і є кислий елемент. Але прикол у тому, що найкращий борщ у кожного свій. Ми тому у ЮНЕСКО і подавали не страву, а цілу культуру приготування борщу. Бо це не просто їжа, а багато традицій і смак, що зберігає історії родин", — заявив переможець "Майстер Шеф".

Тому, як пояснив Клопотенко, суть нового челенджу в тому, аби розповісти саме про свій борщ.

"І ще це так прикольно: українці можуть з’їсти свою нематеріальну культурну спадщину. От, музику, наприклад, не з’їси. А борщ з’їси. Корочє, це окрема тема для збудження і фантазій", — пише зірка.

Челендж Клопотенко далі передав телеведучому Олександру Педану, учасникам гурту Kalush, блогерці Наталі Литвин та міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову.

"І якщо ви - мій підписник, то вас це теж стосується. Ото слідкуєте за Клопотенком - тож будьте ласкаві зварити борщ. Вам тут відповідальності не уникнути, боженька все бачить", — звернувся зірка "Майстер Шеф" до українців, та наголосив, що він сам вже показував з десяток рецептів борщу: і холодний, і зелений, і жовтий, і червоний, і з квасолею, і без, і з чорносливом, і навіть з фрикадельками.

Нагадаємо, Євген Клопотенко розкрив два рецепти, які хоч якось скрасять літо.

Як повідомляла Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвалився, як це бути єдиним чоловіком на роботі.

Також Politeka писала, що Клопотенко розкрив, чого натерпівся в лікарні.