Коли росіяни вчинили ракетний удар по Яворівському полігону на Львівщині, у Дзідзьо сталася особиста трагедія.

Український співак DZIDZIO (Михаило Хома) розповів в інтерв'ю Гордону про свого друга та колегу, який постраждав від атаки рф.

"В моєму колективі працює мій друг Роман Кулик. Він, коли почалася війна, це був тиждень-півтора-два, мені дзвонить і каже: "Я не можу вже більше сидіти, я піду служити". Кажу: "Я підтримую твоє рішення". Він пішов служити, це були навчання на Яворівському полігоні. Він працював як інструктор", — поділився артист.

Зранку дружина Романа зателефонувала Михайлу та повідомила, що той не виходить на зв'язок, його телефон вимкнений. З'ясувалося, що прізвище Кулик є в списку тяжкопоранених. Дзідзьо разом з дружиною друга поїхали спершу в Новояворівськ на швидку, а потім в лікарню Львова, де Роману робили операцію. Артист постарався зустрітися з усіма лікарями, аби дізнатися про стан товариша.

"Вони подивились мені в очі й кажуть: "Михайло, тут тільки Бог вирішує, з такими пораненнями люди, в принципі, не виживають", — розповів Дзідзьо та додав, що йому двічі вдалося потрапити в палату до Романа.

Співак повідомив, що, дякувати Богу, Роман вижив. Тепер він має перенести ще кілька складних операцій, але вже через два місяці, аби організм встиг відновитися.

"Він жити буде. Я дякую Богові, що я не втратив друга", — наголосив Дзідзьо та додав, що Роман для нього завжди був прикладом працьовитості та надихав артиста на роботу.

Нагадаємо, Дзідзьо роз'яснив, які в нього стосунки з Цибульською та шо він про неї думає.

Як повідомляла Politeka, Михайло Хома вразив одкровеннями про свою матір, яка живе за кордоном.

Також Politeka писала, що Дзідзьо з'явився в компанії милої красуні у вишиванці.