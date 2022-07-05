На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як готувати полтавські галушки.

"З того, що я знаю галушки бувають 2 видів: звичайні - подають з будь-яким рагу або фаршировані - найбільше зустрічав з фаршем з ліверу і цибулі. Я даю тісто на галушки, як основу і зроблю їх з куркою - це смачно і дуже по-нашому", — пояснив Ярославський.

Спершу зірка "Майстер Шеф" радить приготувати рагу з курки. Нам знадобляться: 3 великих стегна курки (600г м’якоті), 200-240г цибулі, олія для смажіння, 80г сметани, чебрець, сіль та перець.

Стегенця зачищаємо від шкірки й кісток і ріжемо шматками приблизно 2*2 см та обсмажуємо їх на олії. При цьому важливо класти шматки на добре розігріту пательню з олією і не мішати їх, а почекати поки вони підсмажаться й утвориться рум’яна скоринка.

Після цього перегортаємо шматки на іншу сторону. Гарно підрум‘янене м'ясо перекладаємо у сотейник, а на тій самій пательні обсмажуємо дрібно нарізану цибулю на вогні нижче від середнього. За бажанням, додайте чебрець.

"Готову цибулю додаю до курки у сотейник, заливаю водою чи бульйоном на 1-2 см вище ніж продукт і ставлю томитися на 1-1.5 години на маленькому вогні. На середині готування додаю сіль та перець, а наприкінці, коли частина рідині випарувалася, додаю домашню сметану (20-25%) й тушкую 1.5 години, щоб цибуля розтомилася у соус", — розповідає Ярославський.



Для приготування тіста знадобляться 250г кислого кефіру або простокваші, 1 маленьке яйце, 350г борошна, сіль та 6г соди. При цьому якщо ви будете робити дуже велику закладку, то на 500г кефіру візьміть 1 велике яйце. На думку Володимира для цього тіста менше яєць — краще.

"Кефір змішую з яйцем та сіллю, додаю просіяне борошно й соду і замішую швидко тісто. Відкладаю його буквально на 10 хвилин відпочити. А тим часом готую пароварку 😂 каструлю з марлею та мискою зверху. З тіста формую «джгути» діаметром 2 см і нарізаю їх у поперек шматочками, які трішки присипаю борошном. Готую на пару 2 хвилини. Відкидаю у посудину трохи змащену олією", — пояснює шеф.

Коли всі галушки готові, Ярославський з'єднує їх з рагу і тушкує 3-5 хв. Наприкінці додає зелень кропу та цибулі.

"Отримуємо галушки у соусі. При необхідності, можна тушкувати трохи довше, або доливати бульйон, щоб утворився саме соус", — додав Ярославський.

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