Популярна українська співачка Джамала, яка з початку війни вивезла синів до Туреччини, а сама почала активно гастролювати за кордоном, представляючи Україну та збираючи підтримку для нашої країни, поділилася у Instagram милим фото та звернулася за допомогою.

На новій фотографії Джамала знята в цікавій локації, вона зручно вмостилася в кріслі і витончено позує фотографу. Перед камерою зірка з'явилася у стильній сукні-вишиванці з незвичайним візерунком, яка красиво підкреслила фігуру. Волосся співачки розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і ледь помітна посмішка.

У підписі до публікації Джамала розповіла про те, що вирішила оновити свій плей-лист і звернулася до шанувальників із проханням їй у цьому допомогти. "Минулого тижня на інтерв'ю в Іспанії запитали про сучасну музичну сцену України. Тоді ж і згадала свій старенький плейлист, але... Настав час його оновити. Є ідеї? Є релізи? Думаю, багато хто з вас відкрив нові українські імена, сумуючи за домом. мене поки що Koloah, DakhaBrakha, ЛЮСІ, Хмара та інші. Хочу доповнити добірку до 30-40 актуальних треків. Допомагайте. Посилання на драфтовий плейлист – у сторіс.

Нагадаємо, "Українська Барбі": Дорофєєва у вузькому боді влаштувала гарячу фотосесію, відео.

Як повідомляла Politeka, "Почати з Києва, а закінчити в Ялті": Нікітюк заінтригувала новим сезоном "Ле Маршрутки", фото.

Також Politeka писала, що "Це була моя велика помилка": Дзідзьо зізнався, де йому довелося працювати до популярності.