Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка від початку війни залишається в Україні, усі місяці була вдома у мами з татом у Хмельницькому. І лише за місяці повернулася до Києва, якого їй так не вистачало.
Встигла Леся побачитися з близькими, розповісти про свої корисні настоянки, що чекали на неї в холодильнику і похвалилася дрібницями, за якими так нудьгувала.
Особливо артистці не вистачало жартівливих кадрів у ліфті, де вона показувала своє вбрання дня.
«Фотка у ліфті, вибачте, не стрималася. Я без неї раніше з дому не виходила, тож зробила штук сімдесят» - пише Леся.
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Днями ведуча повідомила про початок зйомок нового сезону шоу "Ле Маршрутка", поділилася у Instagram теплим фото із зустрічі з подругою. Як виявилося, Леся не бачилася з Лілею чотири місяці.
На фотографії, яку опублікувала у сторіс Нікітюк, вони з подругою стоять у квітучому саду в оточенні зелені та квітів. Перед камерою телезірка з'явилася у стильному комбінезончику кольору хакі, її волосся зібране в елегантну зачіску, а на обличчі – легкий макіяж. Леся захоплено дивиться на дитину, яку її подруга тримає на руках.
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Як повідомляла Politeka, "Почати з Києва, а закінчити в Ялті": Нікітюк заінтригувала новим сезоном "Ле Маршрутки", фото.
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