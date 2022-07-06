Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка від початку війни залишається в Україні, усі місяці була вдома у мами з татом у Хмельницькому. І лише за місяці повернулася до Києва, якого їй так не вистачало.

Встигла Леся побачитися з близькими, розповісти про свої корисні настоянки, що чекали на неї в холодильнику і похвалилася дрібницями, за якими так нудьгувала.

Особливо артистці не вистачало жартівливих кадрів у ліфті, де вона показувала своє вбрання дня.

«Фотка у ліфті, вибачте, не стрималася. Я без неї раніше з дому не виходила, тож зробила штук сімдесят» - пише Леся.

Днями ведуча повідомила про початок зйомок нового сезону шоу "Ле Маршрутка", поділилася у Instagram теплим фото із зустрічі з подругою. Як виявилося, Леся не бачилася з Лілею чотири місяці.

На фотографії, яку опублікувала у сторіс Нікітюк, вони з подругою стоять у квітучому саду в оточенні зелені та квітів. Перед камерою телезірка з'явилася у стильному комбінезончику кольору хакі, її волосся зібране в елегантну зачіску, а на обличчі – легкий макіяж. Леся захоплено дивиться на дитину, яку її подруга тримає на руках.

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Як повідомляла Politeka, "Почати з Києва, а закінчити в Ялті": Нікітюк заінтригувала новим сезоном "Ле Маршрутки", фото.

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