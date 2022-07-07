Блогерка Ганна Трінчер показала себе і розповіла про своє дитинство, чесно розповівши про шкільні роки.

Як пише Politeka.net, Ганна Трінчер – відома українська блогерка, актриса та співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. А нещодавно знаменитість зробила собі операцію, збільшила розмір погруддя до третього розміру. Анна має нареченого - блогера Олександра Волошина, з яким зірка нещодавно в'їхала в нову квартиру. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де цього разу розповіла, якою була у шкільні роки.

"У школі я була "гидким каченям". За мною, на жаль, не стояли табунами хлопці. Особливо 4-6 клас неприємні спогади", - написала Ганна.

"Усім здається, що з самого дитинства я була відкритою, самовпевненою, успішною дівчинкою. Хоча у шкільному віці я була відверто кажучи "гидким каченям". Я була тією самою дівчинкою, з якою в пляшечку не хотіли цілуватися", - сказала Трінчер.

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