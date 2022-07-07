Злата показала, що допомагає їй бути у формі.

Відома співачка та головна героїня другого сезону шоу «Холостячка» показала, як поступово повертає свою форму. Як відомо, артистка захоплена спортом і багато тренувалася до вторгнення Росії - у неї був свій графік та спеціальні заняття.

Цього разу Огневич покрасувалася у залі своєю розтяжкою та довела, що у добрій формі попри перерву без занять. Артистка не раз помічала, що спорт - це спосіб не збожеволіти, варіант для того, щоб відволіктися і допомогти собі розслабитися в якомусь сенсі.

"Спорт - як дієвий спосіб не збожеволіти" - вкотре наголосила Злата.

Раніше Огневич показала, як дотримується комендантської години. Співачка зняла себе в салоні машини і розповіла, що хоче насолодитися мить до того, як треба буде їхати додому.

«Ловлю момент перед комендантською годиною. Раніше влітку я могла на вело до 2-ї ночі кататися ... Трохи ще можна погуляти, а потім карета перетвориться на гарбуз, а сукня Попелюшки перетвориться на робочу сукню. Це про те, що через 6 хвилин починається комендантська година. Так не хочеться йти додому!», - пожалілася співачка.

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