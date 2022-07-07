Останні чотири місяці Леся Нікітюк була у будинку своїх батьків у Хмельницькому.

Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча та блогер Леся Нікітюк повернулася до своєї квартири в Києві, в якій не була чотири місяці. Консьєржка весь цей час зберігала для Лесі посилку з косметикою. Телеведуча показала в Інстаграмі, що трапилося з посилкою за цей час.

Бренди завжди намагаються піднести свою продукцію з хорошого боку та ретельно підбирають упаковку. Леся отримала креми, на щастя, вони знаходяться у герметичних упаковках та мають великий термін придатності. Але ось булочка, яку поклали в подарунок, запліснявіла і засмерділа весь мішечок.

"Це мало бути красиво, адже бренди завжди роблять гарну презентацію своєї продукції... але це фігня. Головне, що баночки пластикові і мають великий термін. Мда... розпакування вже не ті", - з гумором додала Леся Нікітюк.

Варто зазначити, що останні чотири місяці Леся Нікітюк була у будинку своїх батьків у Хмельницькому. Вона активно волонтерила, облаштувала притулок для переселенців та підтримувала українців у соцмережах.



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