Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча та блогер Леся Нікітюк повернулася до своєї квартири в Києві, в якій не була чотири місяці. Консьєржка весь цей час зберігала для Лесі посилку з косметикою. Телеведуча показала в Інстаграмі, що трапилося з посилкою за цей час.
Бренди завжди намагаються піднести свою продукцію з хорошого боку та ретельно підбирають упаковку. Леся отримала креми, на щастя, вони знаходяться у герметичних упаковках та мають великий термін придатності. Але ось булочка, яку поклали в подарунок, запліснявіла і засмерділа весь мішечок.
"Це мало бути красиво, адже бренди завжди роблять гарну презентацію своєї продукції... але це фігня. Головне, що баночки пластикові і мають великий термін. Мда... розпакування вже не ті", - з гумором додала Леся Нікітюк.
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Варто зазначити, що останні чотири місяці Леся Нікітюк була у будинку своїх батьків у Хмельницькому. Вона активно волонтерила, облаштувала притулок для переселенців та підтримувала українців у соцмережах.
Нагадаємо, що Нікітюк розповіла, де ховається під час повітряних тривог.
Як повідомляла Politeka, Нікітюк розповіла про незвичайну посилку, яка прийшла їй з Іспанії.
Також Politeka писала, що Леся Нікітюк вразила вокалом мами, несподівані кадри.