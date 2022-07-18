Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару – успішна українська актриса та зірка проекту "Жіночий квартал". Знаменитість, як і інші українські зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, які наважилися на повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого. Довгий час Ірина перебувала у Лондоні, ховаючись від жахів війни. А тепер актриса вирішила показати себе після повернення до України. Відповідні кадри зірка опублікувала у своєму інстаграмі.

"Це я в гримерці чекаю на початок вистави. До вас звертаюся ось із чим. Нагадую, що в середу буде ще одна вистава з моєю участю, що я в Києві і ось граю в театрі", - сказала Ірина.

На кадрах зірка була закутана у білу тканину. Мабуть, Ірині наносили грим перед виходом на сцену.

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