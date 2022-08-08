Як пише Politeka.net , Санта Дімопулос - відома українська співачка та колишня солістка гурту ВІА Гра. Також зірка має звання Майстер спорту України, а кілька років тому брала участь у проекті "Танці зі зірками". Зірці вдалося перемогти у проекті, посівши перше місце з танцюристом Максом Леоновим.
Після початку війни Санта вирушила з дітьми до Європи. А зараз уже знаходиться у Танзанії, Африка. Як Дімопулос зізналася, вона там не розважається, а просто приїхала до чоловіка, у якого там бізнес, і він проводить більшість часу в Африці. Не забуває Санта і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу співачка поділилася фотографією біля бігової доріжки.
"Сьогодні 30 хвилин біг та 1.30 тренування", - написала Санта. Зірка зробила селфі перед дзеркалом, демонструючи свою фігурку у чорному міні.
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А ще Politeka повідомляла, що Дімопулос із "Танців із зірками" чесно розповіла, що сталося з її волоссям.
Також Politeka писала, що переможниця "Танців із зірками" Дімопулос зізналася, за ким сумує