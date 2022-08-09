Шеф-кухар та незмінний суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розпочав військову підготовку ще кілька місяців тому, але до ЗСУ чи ТРО не вступав.

Ресторатор Ектор Хіменес-Браво відповів, чи готовий до такого розвитку подій, коли йому доведеться стати на захист держави зі зброєю в руках та йти на фронт. Свій коментар кулінар дав в інтерв'ю для "24 Каналу" .

Ектор Хіменес-Браво зізнався, що продовжуватиме тренування, бо хоче бути готовим до всього. Він зазначив, що робитиме все для перемоги.

"Я тренувався і хочу тренуватися ще більше, бо відчуваю, що зараз треба бути готовим. 24 лютого ніхто не був готовий. Може, мені потрібно буде піти на фронт. Знаю, що це небезпечно, але я готовий робити все, що потрібно перемоги", - заявив кулінар Ектор Хіменес-Браво .

Варто зазначити, що Ектор Хіменес-Браво народився у Колумбії. 2011 року продюсери каналу СТБ запросили колумбійського шеф-кухаря зайняти місце судді на кулінарному проекті "МастерШеф".

11 березня 2022 року Хіменес-Браво повідомляв, що перервав відпустку в Колумбії і прилетів до Варшави (Польща), щоб допомагати українським біженцям, які залишили країну після нападу росії. На початку квітня телеведучий повернувся до України. Хіменес-Браво має українське громадянство, його він отримав у травні 2021 року.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" жорстко висловив своє ставлення до росіян.

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