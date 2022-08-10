Як передає Politeka.net , українська співачка Злата Огневич розповідає в Інстаграм про своє життя, вражає інформацією про те, як готує концерти та нові пісні. Також не забуває виконавиця приділити час собі та розкриває свої правила догляду за особою.

«Я не щодня ходжу з мейком (ура), але сьогодні все ж таки зроблю легкий денний макіяж. Тональний крем наношу тільки на т-зону, тонким шаром і розтушовую пензликом. Хочете ефект свіжої шкіри, що відпочила?

Тут головне легкість. Рідкі рум'яна – найкраще, що я знаю. І хайлайтер тонким шаром на деякі ділянки» – розповідає Злата про свої правила нанесення макіяжу.

Переможець кулінарного шоу "Майстер Шеф" та український шеф-кухар Євген Клопотенко перебуває у близьких стосунках зі знаменитою співачкою Златою Огнєвіч. Більше того, близько двох тижнів тому вони зустрілися у будинку кулінара. Про це розповів кухар у інтерв'ю для проекту "Як ти?".

Шеф-кухар зізнався, що познайомився із Златою Огневич минулого року під час відпустки у Єгипті. Вона тоді виступала на сцені і її спів пробрав кулінара до глибини душі.

Нагадаємо, "Холостячка" Огневич у компанії українських красенів похвалилася досягненням

А ще Politeka повідомляла, що Злата Огневич несподівано здобула найвищу нагороду від рятувальників .

Також Politeka писала, що "Холостячка" Огневич висловилася, що думає про українських захисників тепер.